Иранский защитник Мехди Захеди близок к переходу в Зарю, сообщает Telegram-канал ФК "Заря" Луганск.

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Интересно, что потенциальный новичок "мужиков" – родной брат нападающего луганчан Шахаба. Футболист, который на данный момент находится в Запорожье, играет на позиции центрального защитника. Он раньше выступал в футбольной академии Фат Тегеран.

Напомним, Шахаб перешел в команду Виктора Скрипника из Олимпика в начале февраля 2021 года, подписав с новой командой контракт на 4 года. Он уже успел открыть счет своим голам за Зарю, отличившись в матче против Мариуполя.

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