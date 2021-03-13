"Во второй части сезона Заря обыграла Шахтер, а Динамо расписано ничью с Десной. У киевлян сейчас очень плотный график – они играют по два матча в неделю. Динамо хочет сохранить гандикап в четыре очка и продолжить лидировать. А Заря отстает от "горняков" на 4 очка и хочет приблизиться к лидерам. У каждой команды свои амбиции, цели и задачи.

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Заря все пять официальных матчей второй части сезона выиграла, демонстрируя качественный и разнообразный уровень игры. С чем это связано? Я считаю, что луганчане провели хорошую селекцию. У команды Скрипника очень хороший контроль мяча и позиционная атака, а также активные фланги. Хотя есть проблемы в обороне, что показал матч с Мариуполем. Но все же Заря меньше других пропустила – лишь 11 мячей. Заря по своей философии не будет играть вторым номером. Луганчане сыграют в свой футбол. Будет очень интересная игра.

У Динамо сильные фланги, качественные стандарты, хорошая игра на опережение, классный отбор мяча и прессинг. А в Заре выделю работу в "треугольниках", качественный контроль мяча с созданием численного преимущества в центральной зоне за счет крайних нападающих, которые будут туда смещаться. Также у них сильная нестандартная острая игра при завершении атак особенно первым касанием и передачи, которые отрезают целую группу футболистов.

Лидерам я не позавидую, потому что Заря и Десна, вне всякого сомнения, свежее, поскольку не играют в еврокубках. Сегодня на кону очень много, а именно чемпионство Украины. Гранды не имеют права терять очки, но с этим не согласны Десна и Заря", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, поединок 18-го тура между "мужиками" и "бело-синими" состоится в воскресенье, 14 марта, в 17:00.

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