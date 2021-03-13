Іранський захисник Мехді Захеді близький до переходу у Зорю, повідомляє Telegram-канал ФК "Зоря" Луганськ.

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Цікаво, що потенційний новачок "мужиків" – рідний брат нападника луганців Шахаба. Футболіст, який на даний момент знаходиться у Запоріжжі, грає на позиції центрального захисника. Він раніше виступав у футбольній академії Фат Тегеран.

Нагадаємо, Шахаб перейшов у команду Віктора Скрипника з Олімпіка на початку лютого 2021 року, підписавши з новою командою контракт на 4 роки. Він вже встиг відкрити лік своїм голам за Зорю, відзначившись у матчі проти Маріуполя.

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