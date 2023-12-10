"Прежде всего хочу поблагодарить команду за то, что показали характер и сумели исправить ситуацию. Очень много переездов, очень много матчей, еврокубки. Трудно входим в игру. Пропустили два гола в первой половине матча. Сумели забить гол до перерыва.

Роскошная пушка Герреро и "зимнее золото" Вернидуба в видеообзоре матча Кривбасс – Заря – 2:2

Во втором тайме сделали много изменений, которые усилили игру и спасли ничейный результат, рисковали. Бог наградил нас за риск. Могли вырвать победу, если бы Горбач попал в ворота. Очень довольны ребятами. Большое спасибо за такую самоотдачу. Мы гордимся.

Мы были в очень тяжелой ситуации, потому что 0:2 проигрывали. Еще раз повторю, сделали хорошие замены, ребята прибавили и могли выигрывать матч. Очень интересный поединок для болельщиков. Итог – ничейный. По моему мнению, и Кривбасс может быть недоволен, и Заря", – цитирует Бартуловича УПЛ ТБ.

Напомним, после 14-ти сыгранных поединков луганчане идут в турнирной таблице УПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 12 очков (имеют 3 игры в запасе).

Кривбасс стал "зимним чемпионом" УПЛ, но упустил победу над Зарей – эгоизм лучшего бомбардира стоил двух очков