Наставник луганців Младен Бартуловіч поділився емоціями від матчу 17-го туру УПЛ між Кривбасом та Зорею (2:2).

"Насамперед хочу подякувати команді за те, що показали характер і зуміли виправити ситуацію. Дуже багато переїздів, дуже багато матчів, єврокубки. Важко входимо у гру. Пропустили два голи у першій половині матчу. Зуміли забити гол до перерви.

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У другому таймі зробили багато змін, які підсилили гру та врятували нічийний результат, ризикували. Бог нагородив нас за ризик. Могли вирвати перемогу, якби Горбач влучив у ворота.. Дуже задоволені хлопцями. Велика подяка за таку самовіддачу. Пишаємось.

Ми були в дуже важкій ситуації, бо 0:2 програвали. Ще раз повторю, зробили гарні заміни, хлопці додали й могли вигравати матч. Дуже цікавий поєдинок для вболівальників. Підсумок – нічийний. На мою думку, і Кривбас може бути незадоволений, і Зоря", – цитує Бартуловіча УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 14-ти зіграних поєдинків луганці йдуть у турнірній таблиці УПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 12 очок (мають 3 гри в запасі).

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