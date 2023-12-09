Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Заря, стартовал в 15:00. Юрий Вернидуб противостоял своей бывшей команде, которой отдал много лет, но сегодня тренеру криворожцев было не до сентиментов. Даже ничья делала Кривбасс "зимним чемпионом" УПЛ, ведь Днепр-1 и Полесье накануне сыграли вничью в пользу конкурентов. У Зари задачи совсем другие – бронзовый призер прошлоого сезона разместился в зоне прямого вылета, хотя и имеет несколько матчей в запасе.

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Старт игры был за Кривбассом. Сначала удачно на выходе сыграл Сапутин, который вовремя выскочил за пределы штрафной и выбил мяч. И тут же Кузык из пределов вратарской пробил выше! Ошибка Снурницына, мяч оказался у Кузыка, который перебросил и Сапутина, и ворота Зари. Луганчане ответили неточным ударом Алефиренко, но на 11-й минуте пропустили. Александр Сапутин потянул удар Задераки, но с добиванием Кожушко уже поделать ничего не смог. 1:0 – Кривбассу удался быстрый гол. К слову, 7-й забитый мяч Кожушко в УПЛ сделал его лучшим бомбардиром текущего чемпионата.

Хозяева могли удвоить преимущество, однако Сапутин снова спас Зарю, парировав удар Илича. Здесь же Кривбасс заработал пенальти – Чурко завалил соперника после подачи углового. Впрочем, Дмитрий Бондаренко после продолжительной консультации с VAR отменил свое решение.

Дальше начались проблемы с трансляцией, которые на несколько минут лишили зрителей удовольствия наблюдать за игрой. Несколько раз за игру призывать подписываться на YouTube, очевидно, проще, чем организовать бесперебойную трансляцию.

Но второй гол Кривбасса в картинку уже вошел. На 40-й минуте Понедельник сориентировался после отскока мяча от игрока Зари и мощно пульнул под перекладину. Заря еще до перерыва сократила отставание – роскошный удар из-за пределов штрафной вышел у Герреро. 2:1 после первого тайма.

В начале второй половины чуть не забил Дибанго. Казак Иван, как его назвали в трансляции, выдал эффектный слалом через полполя, но пробил мимо дальнего угла. Но как не забил Кривбасс на 63 минуте? Кожушко уже обыграл кипера, но с острого угла и не пробил по пустым воротам, и не отдал на свободного Кузыка. Юрий Вернидуб не понимал, как мяч не оказался в сетке. Да и никто не понимал.

За такое расточительство Заря наказала на 78-й минуте. Арсений Батагов после углового коленом переправил мяч в сетку. 2:2 – эгоизм Кожушко стоил Кривбассу победы и двух очков. Заря могла и победу вырвать, однако Горбач с 11 метров промахнулся.

Несмотря на потерю очков, команда Юрия Вернидуба таки стала "зимним чемпионом" УПЛ, ведь имеет преимущество над Днепром-1 в личных матчах (у обеих команд по 34 балла). Заря набрала 12 очков и поднялась в зону переходных матчей. В зоне прямого вылета теперь Верес.

Кривбасс завершил 2023 год, а Заря в четверг, 14 декабря, сыграет матч 6 тура Лиги конференций против исландского Брейдаблика. Для луганской команды эта игра уже не имеет турнирного значения – шансов выйти в плей-офф нет

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