Кривбасс получил комфортное преимущество благодаря ударам Кожушко и Понедельника. Заря еще до перерыва один мяч отквитала – Герреро удалась невероятная пушка с 20 метров.

Кривбасс стал "зимним чемпионом" УПЛ, но потерял победу над Зарей – эгоизм лучшего бомбардира стоил двух очков

Кожушко должен был возвращать Кривбассу 2 гола гандикапа, если бы не "зажевал" мяч и примитивно влепил в защитника на линии ворот. Наказание за расточительность пришло на 78-й минуте, когда Батагов лучше всех сориентировался на подаче углового. 2:2 – Кривбасс стал зимним чемпионом только благодаря дополнительным показателям, Заря таким же образом поднялась в зону переходных матчей.