"Какие здесь могут быть впечатления. Понятно, что Шахтер находится в хорошей форме. Это было четко видно в сегодняшнем поединке. Посмотрим, как они будут играть во вторник против Реала.

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В Заре вышло очень много атакующих футболистов в старте. Наверное, у Виктора Скрипника проблема с составом, так как в обороне действовали очень и очень плохо. Казаков вышел не на своей позиции, он никогда там не играл. Но видно в Заре сложилась такая ситуация, что парню пришлось играть правого защитника. Вернидуб и Назарина получили травмы, пришлось перестраиваться, Цвек перешел в опорную зону. Естественно, в плане обороны было трудно, тем более, что Заря пыталась играть в свой футбол, высоко прессинговать. К сожалению, это у нее не получалось, поэтому на табло такой счет. А Шахтер мог забивать еще больше, потому что Заря не меняет свою игру, но это уже прерогатива тренера.

До этого Шахтер четыре матча не мог выиграть у Зари, хотя она играла так же. Кроме того матча, где луганский клуб победил 1:0, забив на последней минуте. Там Заря больше оборонялась, играла ниже к своим воротам. А сегодня мы увидели, что Заря пыталась прессинговать, все время накрывать и в независимости от того, как развивались события, они не отходили от своей установки.

Я понимаю, что против Шахтера хочется прессинговать, но, чтобы добиться успеха нужно в первую очередь правильно сыграть в обороне. Для Шахтера было просто выходить из обороны в атаку на скорости. Мы видели, как Динамо играло против Шахтера. Вот это правильная тактика", – сказал Шаран в комментарии FanDay.

Напомним, победа позволила Шахтеру сравниться по очкам с Динамо и опередить киевлян в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

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