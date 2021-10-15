"Что помогло Шахтеру легко одолеть Зарю? Менталитет. Мы делаем все, чтобы выиграть чемпионат. В прошлом сезоне Динамо выиграло чемпионат, а мы не завоевали ни одного трофея. Сегодняшний матч был для нас очень важен, в нем мы должны были показать, что у нас правильный менталитет для создания трудностей Динамо. Когда у нас выработается такой менталитет, все станет легче, потому что у нас сильная команда и игроки.

Тотальное унижение Зари в видеообзоре матча с Шахтером – 6:1

Мы потеряли Траоре, а для нас это ключевой игрок. Сейчас все остальные должны взять кусочек от Траоре. Педриньо должен взять кусочек от Траоре, потому что должен забивать голы. Фернандо уже 22 года, он должен решить, что хочет делать в своей жизни. Тете, Марлос, Патрик, Сикан, Мудрик, Соломон и все остальные тоже должны прибавить в забитых мячах. По-другому у нас будет мало шансов.

О Реале будем думать завтра, сегодня для нас была только Заря. Мы с удовольствием играем в Лиге чемпионов, стараемся делать это как можно лучше, но наша первая цель – чемпионат Украины", – сказал Де Дзерби в программе "УПЛ ONLINE".

Напомним, в стартовом матче 11-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский разгромил Зарю со счетом 6:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Шахтер уничтожил Зарю, забив шесть голов – "горняки" запугивают Реал перед матчем ЛЧ и догоняют Динамо в таблице УПЛ