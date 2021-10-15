"Які тут можуть бути враження. Зрозуміло, що Шахтар знаходиться у хорошій формі. Це було чітко видно у сьогоднішньому поєдинку. Подивимося, як вони будуть грати у вівторок проти Реала.

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У Зорі вийшло дуже багато атакувальних футболістів в старті. Напевно, у Віктора Скрипника є проблема зі складом, тому що в обороні діяли дуже і дуже погано. Казаков вийшов не на своїй позиції, він ніколи там не грав. Але видно в Зорі склалася така ситуація, що хлопцеві довелося грати правого захисника. Вернидуб і Назарина отримали травми, довелось перебудовуватися, Цвєк перейшов в опорну зону. Природно, в плані оборони було важко, тим більше, що Зоря намагалася грати у свій футбол, високо пресингувати. На жаль, це у неї не виходило, тому на табло такий рахунок. А Шахтар міг забивати ще більше, тому що Зоря не змінює свою гру, але це вже прерогатива тренера.

До цього Шахтар чотири матчі не міг виграти у Зорі, хоча вона грала так само. Крім того матчу, де луганський клуб переміг 1:0, забивши на останній хвилині. Там Зоря більше оборонялася, грала нижче до своїх воріт. А сьогодні ми побачили, що Зоря намагалася пресингувати, весь час накривати і незалежно від того, як розвивалися події, вони не відходили від своєї установки.

Я розумію, що проти Шахтаря хочеться пресингувати, але, щоб домогтися успіху треба в першу чергу правильно зіграти в обороні. Для Шахтаря було просто виходити з оборони в атаку на швидкості. Ми бачили, як Динамо грало проти Шахтаря. Ось це правильна тактика", – сказав Шаран у коментарі FanDay.

Нагадаємо, перемога дозволила Шахтарю зрівнятись за очками з Динамо і випередити киян у турнірній таблиці за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів.

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