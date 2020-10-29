Матч Заря – Брага состоится в четверг, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы – 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Заря – Брага: где смотреть матч Лиги Европы

Поединок Заря – Брага в прямом эфире можно смотреть на "Футбол 1", начиная с 19:40. Перед игрой на специализированном канале в 19:00 стартует студия "Путь в Гданьск", которая продолжит эфир в 21:50.

Онлайн матч Заря – Брага можно смотреть на платформе oll.tv. Кроме этого, недавно появилась возможность просмотра Лиги Европы через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football +".

Напомним, что венгров тренирует бывший наставник киевлян Сергей Ребров. В первом туре обе команды проиграли. Динамо в Киеве пропустило от Ювентуса два "сухих" мяча, а Ференцварош на выезде потерпел сокрушительное поражение от Барселоны – 1:5. Интересно, что единственный гол Фради в том матче забил украинец Игорь Харатин.