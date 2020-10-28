Заря принимает португальскую Брагу в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Какой прогноз на матч Заря – Брага и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Заря – Брага состоится в четверг, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы – 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Заря – Брага прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Специалисты британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают португальцев. На победу Браги можно поставить с хорошим коэффициентом 1,80. Потенциальный успех луганчан оценили значительно более высоким баллом – 4,33. На ничьей тоже можно неплохо заработать – 3,70.

Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожи цифры. Правда, здесь еще меньше верят в победу Зари. На победу "бело-черных" можно поставить с коэффициентом 4,60. Возможная победа Браги оценена хорошим коэффициентом – 1,72. А на ничью можно поставить с таким же баллом 3,70.

Напомним, что первые матчи команд в групповом этапе нынешней Лиги Европы завершились с одинаковым счетом – 3:0. Правда, португальцы свой поединок против АЕКа выиграли, но подопечные Виктора Скрипника на выезде проиграли Лестеру.