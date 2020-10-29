Матч Зоря – Брага відбудеться у четвер, 29 жовтня, у Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги Європи – 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зоря – Брага: де дивитися матч Ліги Європи

Поєдинок Зоря – Брага у прямому ефірі можна дивитися на "Футбол 1", починаючи з 19:40. Перед грою на спеціалізованому каналі о 19:00 стартує студія "Шлях до Гданська", яка продовжить ефір о 21:50.

Онлайн матч Зоря – Брага можна дивитися на платформі oll.tv. Крім цього, нещодавно з'явилася можливість перегляду Ліги Європи через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

Нагадаємо, що угорців тренує колишній наставник киян Сергій Ребров. У першому турі обидві команди програли. Динамо в Києві пропустило від Ювентуса два "сухих" м'ячі, а Ференцварош на виїзді зазнав нищівної поразки від Барселони – 1:5. Цікаво, що єдиний гол Фраді у тому матчі забив українець Ігор Харатін.