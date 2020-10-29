Заря так долго ждала групповой этап Лиги Европы, что в первом же туре потерпела грандиозное фиаско. Конечно, проиграть Лестеру со счетом 0:3 не стыдно – всё же, это матч против одного из лидеров АПЛ, в активе которого скальп Манчестер Сити и ничья с Арсеналом. Требовать результат от подопечных Виктора Скрипника в Англии было бы несправедливо, но луганчане не дали фанатам главного – эмоций. Неплохо начав, команда полностью растворилась, допустила кучу глупых ошибок и вообще не отреагировала на три гола – хотя бы каким-то грубым подкатом от злости. На фоне рок-н-ролльных выступлений эпохи Юрия Вернидуба такой обыденный разгром от Лестера произвел очень негативное впечатление.

Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы

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Впрочем, эмоции – штука субъективная, а есть факты. Заря имела проблемы с продвижением мяча в позиционных атаках, выдав лишь парочку контратак с неплохими передачами с флангов. При этом команда сильно раскрывалась и проиграла большинство единоборств. Знаменитый "ромб" в центре поля англичане разбили схемой в 4-2-3-1 с насыщенными флангами, заставив луганчан расширяться и открывать зоны – туда охотно врывались "лисы". Кроме того, было заметно, что в атаке не хватает ествественного форварда – Гладкий в тех двух моментах Зари мог бі сыграть гораздо эффективнее. В конце концов, стоит отметить индивидуальный перформанс Иванисени, который провалил всё – даже то, что не проваливается.

В целом, заметно, что Заря до сих пор не оправилась от летних потерь, а усилилась очень поздно. Прямой замены Михайличенко на левом фланге обороны нет – сейчас там играет хавбек Хомченовский. Альтернативы неидеальному и травматичному Абу Ханне также нет, а опорнику Цвеку в единоборствах не хватает физической мощи. Лучшие времена Гладкого уже прошли, а Перович не заиграл до сих пор. Гарантированное качество Виктору Скрипнику даёт только креативный центр поля, способный интенсивно прессинговать течение ограниченного отрезка времени, а также быстро контратаковать.

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Проблемы ощущались даже с Рухом, в ворота которого удалось забить только после двух удалений. Да, забили четыре гола. Да, круто зашли новички – Сайядманеш провёл эффектный гол, а в активе Руфати ассист. Всё это правда, но в соперниках было лишь девять футболистов обескровленного и уставшего Руха. Делать выводы по таким матчах трудно.

В принципе, украинские болельщики ожидали фиаско с Лестером, но от поединка с Брагой ожидания совсем другие. Слишком уж свежи воспоминания из квалификации Лиги Европы 2018/19, в которой Заря прошла португальцев – да, тогда подопечные Юрия Вернидуба оформили две ничьи, но в целом украинцы выглядели сильнее. Впрочем, тогдашняя Брага была не настолько мощной, нежели сейчас. В первом туре группового этапа ЛЕ подопечные Карлоса Карвальяла разгромили крепкий АЕК, в чемпионате они идут на четвртой позиции, а общая победная серия составляет четыре матча.

Правда, из последних реальных сильных соперников в чемпионате был только Гимараеш, которым Брага встретилась на выходных – первый тайм "оружейники" выиграли, но дальше начались нервы с двумя красными карточками и минимальной победой. Порту же на старте сезона деклассировал команду Карлоса Карвальяла (1:3), а дальше случилось поражение от ноунеймов из Санта-Клары. Словом, Брага играет сама и позволяет играть другим, поэтому у Заре будут шансы для любимых контратак.

Кадровая ситуация

У Зари нет новых потерь, но и старые не сокращаются. Главной проблемой для Виктора Скрипника остаётся Громов, который никак не может залечить повреждение. Также не сыграет Жунинью, который не попал в заявку на Лигу Европы, а отсутствие Гречкина, Казакова и Махарадзе выглядит некритичным.

У Браги всего одна потеря – команде не поможет нападающий Фонте. Зато из лазарета вернулся Гайтан, известный по выступлениям за Бенфику в первой половине 2010-х – сегодня он может дебютировать за "оружейников".

Ориентировочные составы на матч Заря – Брага

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Назарина, Юрченко, Кочергин – Лунёв, Кабаев.

Брага: Матеус – Есгайю, Виана, Карму, Секейра – Медейруш, Каштру, Франсержиу, Гален – Орта, Паулиньо

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекеры не верят в Зарю, но и на Брагу коэффициенты очень высоки. Между тем, у луганчан есть шансы пристыдить конторы: они не должны сильно уступать в скорости, пространство для контратак гости гарантируют, а моменты возникали даже с Лестером – то есть, даже в самых трудных условиях и при всех проблемах подопечные Виктора Скрипника способны качественно обострять. Португальские среднячки, в свою очередь, никогда не были идеалами обороны (но они всегда действуют жестко), так что голы у Зари будут. В конце концов, это первый домашний поединок ЛЕ, да ещё и с болельщиками – хотя интересно, сколько запорожцев готовы потратить от 300 до 500 гривен за матч.

Впрочем, оборона у Заре также хрупкая, а Брага недавно деклассировала крепкий АЕК. Кроме того, подопечные Карлоса Карвальяла имеют больший опыт выступлений в еврокубках, да и вообще они на ходу. Луганчанам сегодня будет трудно – не верится, что они покинут поле без пропущенных голов. Однако, проигрывать "оружейникам" в родных стенах команде Виктора Скрипника не с руки. Именно поэтому можно рискнуть и поставить на результативную ничью.

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