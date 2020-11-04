Заря принимает греческий АЕК в четверг, 5 ноября, в рамках 3 тура Лиги Европы 2020/21. Какой прогноз букмекеров на матч ЛЕ, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы – 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Заря – АЕК прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Специалисты британской конторы William Hill неоднозначным фаворитом противостояния считают греков. На победу АЕКа можно поставить с хорошим коэффициентом 2,50. Потенциальный успех луганчан оценили немного выше – 2,87. На ничьей тоже можно неплохо заработать – 3,20.

Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожие цифры. Правда, здесь еще меньше верят в победу Зари. На победу "бело-черных" можно поставить с коэффициентом 2,90. Возможная победа гостей оценена хорошим коэффициентом – 2,55. А на ничью можно поставить с таким же баллом 3,20.

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Напомним, что первые матчи команд в групповом этапе нынешней Лиги Европы завершились исключительно поражениями. Отчетная игра станет для АЕКа и Зари шансом не пустить в отрыв Брагу и Лестер. Словом, ничья не устроит никого.