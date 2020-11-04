"Благодаря нашему плотному графику, времени на грусть нет. После того, как мы не очень хорошо выступили в УПЛ в последней игре, сильно настраивать ребят на следующую игру не пришлось, ведь они сами понимают важность предстоящего поединка. Все игроки готовы играть, показывать хороший уровень и положительный результат. Встречаются 2 команды, у которых в турнирной таблице по 0 пунктов. Хочется эти негативные результаты наконец превратить в положительные.

Ингулец – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

АЕК – команда, которая играет не в одну тактическую схему, они меняют схемы в процессе игры, мы готовимся к такой игре. Те поединки, которые они проводили ранее, также они проиграли, как и мы, но они имели очень хорошие моменты, особенно матч дома, против Лестера после 0:2, они забили мяч и готовы были дальше забивать. Сильная команда, и мы готовы принимать команду такого уровня и противостоять ей. Хотим выиграть эту игру не только, чтобы реабилитироваться, но и предоставить себе уверенности, принести очки Украине – на это хотим себя настроить. Ребята все готовы, все рвутся в бой, благо есть возможность выбирать состав. Мы с нетерпением ждем поединка, чтобы показать то, на что мы способны и добиться положительного результата.

В матче с Брагой мы сделали около 20 ударов в сторону ворот, а на следующей игре с Ингульцом всего 1-2 моменты. В таких ситуациях раз-на-раз не попадает. Хорошо, что у нас каждые 3 дня матчи, нет времени на зарывание себя, ты только пытаешься ликвидировать допущенные ошибки. Соперник достойный – готовимся показать себя с наилучшей стороны и как можно более качественную игру, без лишних эмоций, а концентрированно. Хочется забить первыми и вести в счете, а не догонять и реабилитироваться. Мы хотим – и это желание продемонстрируем завтра на футбольном поле", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК состоится 5 ноября, начало в 22:00.

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