УЕФА назначил на матч 3-го тура Лиги Европы бригаду арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Коллумом. Помощниками арбитра будут Петер Кралович и Филипп Глова. 4 арбитр – Николас Уолш, сообщает Law5-theref.

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Заря станет 4 украинской командой для Коллума. Ранее он уже работал на матчах Динамо, Шахтера, Днепра, а также сборной Украины. Всего 10 мтчей – 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

Этого шотландского рефери должны хорошо помнить в Шахтере. Именно он судил матч 1/8 финала ЛЧ против Баварии, в котором дончане потерпели крупнейшеее еврокубковое поражение в своей истории – 0:7. Уже на 3 минуте той игры он показал красную карточку Александру Кучера.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Стартовый свисток на запорожском Метеоре прозвучит в 22:00.

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