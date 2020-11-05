Заря принимает греческий АЕК в четверг, 5 ноября, в рамках 3 тура Лиги Европы 2020/21. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы – 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Заря – АЕК: где смотреть матч Лиги Европы

Поединок Заря – АЕК в прямом эфире можно смотреть на "Футбол 2", начиная с 21:50. Перед игрой на специализированном канале в 21:00 стартует студия "Путь в Гданьск", которая продолжит эфир в 23:55.

Онлайн матч Заря – АЕК можно смотреть на платформе oll.tv. Кроме этого, недавно появилась возможность просмотра Лиги Европы через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football +".

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Напомним, что первые матчи команд в групповом этапе нынешней Лиги Европы завершились исключительно поражениями. Отчетная игра станет для АЕКа и Зари шансом не пустить в отрыв Брагу и Лестер. Словом, ничья не устроит никого.