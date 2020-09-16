"Мы полностью готовы. Кто находился в сборных, тренировался, у нас были игры, накал. С понедельника Шахтер вошел в привычный режим тренировок в недельном цикле. Готовимся и понимаем, что нас ждет сложный календарь.

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Будет меньше времени на подготовку, больше внимания придется уделять восстановлению между матчами. Это часть нашей работы. Не хочу оценивать Зарю – нам в первую очередь нужно готовить себя. И поединки, и даже голы в ворота луганчан Шахтеру всегда даются очень сложно, поэтому ожидаем битвы на поле.

У них шли футболисты, которые, на мой взгляд, были ключевыми. Трудно сказать, насколько вписались новички, что их заменили. У нас большие ожидания: верим в победу и будем все для этого делать", – сказал Сергей Болбат в коментарии Shakhtar News.

Напомним, 20 сентября Заря будет принимать Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ. Начало матча в 17:00. Уже 23 числа "горняки" сыграют с Рухом, 27 сентября – с Олимпиком.

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