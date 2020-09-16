"Исходя из того, что вижу я, многие бразильцы болеют за Шахтер – это самый бразильский клуб в Европе! Большое число бразильских игроков прошли через Шахтер.

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Наши соотечественники следят за клубом, а мы показываем красивый футбол, поддерживаем наш имидж за пределами страны и даже континента.

Будущее в Шахтере? Мне 29, пару лет контракта есть. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я люблю Шахтер. Если будет возможность завершить карьеру здесь, то почему нет? Посезонно следует смотреть, к чему это приведет", –цитирует Алана Патрика официальный сайт дончан.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Клуб часто отправлял его в аренду, поэтому он успел поиграть за Фламенго, Палмейрас и Интернасьональ. Последние 4 сезона проводит в донецкой команде. В прошлом сезоне Патрик провел в футболке Шахтера 38 игр во всех турнирах, отличился 9-ю голами и 7-я ассистами.

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