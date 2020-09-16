"Ми цілком готові. Хтось перебував у збірних, тренувався, у нас були ігри, напруга. З понеділка Шахтар увійшов до звичного режиму тренувань у тижневому циклі. Готуємось і розуміємо, що на нас чекає складний календар.

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Буде менше часу на підготовку, більше уваги доведеться приділяти відновленню між матчами. Це частина нашої роботи. Не хочу оцінювати Зорю – нам передусім слід готуватися самостійно. І поєдинки, і навіть голи у ворота луганців Шахтарю завжди даються дуже складно, тому очікуємо битви на полі.

В них пішли футболісти, які, на мій погляд, були ключовими. Складно сказати, наскільки вписалися новачки, що їх замінили. У нас великі очікування: віримо в перемогу і все задля цього робитимемо", – сказав Сергій Болбат у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, 20 вересня Зоря прийматиме Шахтар у рамках 3-го туру УПЛ. Початок матчу о 17:00. Вже 23 числа "гірники" зіграють з Рухом, 27 вересня – з Олімпіком.

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