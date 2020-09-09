Під час міжнародної паузи один тренер Динамо покидає роботу, приступаючи до виконання своїх функцій з національними командами рідної країни. Вукоєвіч залишився працювати наставником збірної Хорватії U-20 та розвідником, який допомагає наставнику віце-чемпіонів світу 2018 вивчати суперників. У розмові з виданням Nacional Огнєн розповідає про співпрацю з Луческу, суперництво з футбольним директором Шахтаря, земляком Срною, нахваляє Шевченка і навіть зачіпає тему Мессі. "Брати Суркіси привезли мене в Київ, аби створити Східний Реал Мадрид з Луческу". Винесена хорватськими журналістами головна цитата Вуко вже інтригує.

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"За ці 20 днів свого перебування на посаді помічника наставника я зрозумів, чому Луческу – чудовий тренер. Ми працювали щодня і готувались до тієї зустрічі проти Шахтаря. Було багато травмованих, і Луческу за такий короткий час зумів прищепити гравцям цей виграшний менталітет. Ця людина – просто феномен. Йому 75 років, але він все одно отримує мільйонні контракти. Його від’їзд із Шахтаря після 13 років фактично сколихнув Україну, а рішення взяти на себе Динамо спричинило справжню істерику. Для мене велика честь, що маю чудову нагоду повчитися у такого тренера.

"Вони мені за батьків": завдяки чому Вукоєвіч повернувся в Динамо

Роботу асистента головного тренера запропонував власник клубу Ігор Суркіс, з яким в мене були продуктивні стосунки ще за часів кар'єри гравця. Важливо, що він, а також його брат Григорій, почесний член УЄФА, мають прекрасні відносини з керівництвом Хорватської футбольної асоціації. Тому вони домовились про все, адже моя робота з одним із найкращих світових тренерів допоможе і хорватському футболу. Я дуже поважаю братів Суркісів, які зробили багато доброго для українського футболу. Іноді навіть можу сказати, що обоє – мої футбольні батьки.

Чому Суркіси запросили мене? Вони, мабуть, впізнали в мені, як то кажуть, "балканця" в найбільш позитивному сенсі слова. Справа в тому, що гравці з Балкан (хорвати, серби, боснійці, македонці) залишили великий слід у цьому клубі. Кажуть, у нас "балканське серце" та менталітет переможців. Зрештою, Динамо Київ назвали "Східний Реал Мадрид". До того ж, я продовжував футбольну кар’єру в ролі тренера. Очевидно, вони розгледіли в мені людину, яка поруч із Луческу може принести клубу більше якості. Для мене як для молодого тренера – це пропозиція, яку не можна відкинути".

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Вукоєвіч зізнається, що тепер уже можна підтвердити: був у київського Динамо інший фаворит з числа іноземців на посаду головного тренера. Він значно молодший, але вже став тим, хто "найкраще з усіх тренерів Динамо Загреб проявив себе в Європі за останні 10 років". Ненад Б'єліца мав серйозні такі шанси очолити український клуб, вразивши Суркісів двома матчами проти Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20. "Його Динамо переважало в обох іграх", – не має сумнівів Вукоєвіч, говорячи про дві нічийні драми загребців і донеччан. Історія отримала не дуже красиве продовження. Як інформує близький до таємниць київського клубу Телеграм-канал Динамо Київ Inside, 49-річний хорватський тренер певний час перебував на позиції №1 серед фаворитів на місце головного тренера.

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Селекціонер киян на балканському ринку Берислав Станоєвіч і сам Вукоєвіч відвідали Загреб для фінальних перемовин. Б'єліца настільки повірив у проект, що відмовив іспанському Бетісу. Однак у підсумку залишився ні з чим. Днями Ненад змушений був прийняти пропозицію Осієка, який стартував у чемпіонаті Хорватії з 1 очка за 3 тури. З іншого боку для самого тренера це, може, й не найгірший варіант – у команді Дмитра Льопи він отримав право керувати всією клубною структурою, призначати тренерів і підписувати гравців. Ба більше, ніхто не матиме права втручатися в його роботу. Хорватські ЗМІ вже величають фахівця не інакше, як "Бос усіх босів". Навряд чи в Динамо Київ Б'єліці надали б такі широкі повноваження.

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"Мій друг Даріо був і залишається джентльменом. Тому він першим привітав мене з дебютним тренерським трофеєм. Спортивне суперництво – це одна категорія, а дружба – те, що залишається назавжди. Ми з Даріо прожили разом багато років. Разом грали у збірній Хорватії, а в Україні – за клуби, які були і залишаються найбільшими суперниками. Зараз ми теж проводимо час разом, наскільки це можливо. І коли я приїхав до Києва близько двадцяти днів тому, мене привітав мій друг Даріо, нам навіть вдалося піти разом вечеряти. Він щиро радий, що я отримав цю роботу. Адже Даріо дуже добре знає Луческу, який тренував його майже весь час, коли той грав у Шахтарі. Я можу скромно сказати – це чудова ситуація для хорватського футболу, що ми обидва виконуємо важливі функції у двох найсильніших українських клубах.

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Коли грали Срна, мій кум Едуардо, Віда і я, матчі між київським Динамо та Шахтарем були футбольним святом. Десятки тисяч людей їздили на ігри з Донецька та Києва в обох напрямках. І ось кілька днів тому у фіналі Суперкубка України на Олімпійському стадіоні в Києві все було геть не так. Без глядачів футбол інакший. Вони встановили динамік із записаними звуками фанатів, але то все не те. Я сподіваюся, що лихо мине, адже це просто не футбольна атмосфера.

Мав честь пограти проти Мессі за Динамо і з... Шевченком

Сага з Мессі? Він уособлює Барселону. Я мав честь грати проти нього в 2010 році, коли моє Динамо та Барса зустрілися в Лізі чемпіонів (дві поразки киян, в яких переможні голи забивав саме Лео, – прим. "Футбол 24"). Те, що йому 33 роки, нічого не означає. Мессі – унікальний і може блискуче виступати ще кілька років. Як проти нього грається? Кожен крок показує його світовий клас. Він настільки швидкий і непередбачуваний на полі, що ви навіть не встигаєте заробити фол на ньому. Мені нічого додати про його техніку. Всі все бачили. Реалізація, приціл та неймовірний футбольний інтелект – ці речі для Мессі на першому рівні. Кожен порівнює Лео та Кріштіану Роналду, проти якого я теж грав.

Мессі – природний талант, а Роналду для мене – "машина". Я захоплююся його роботою та наполегливістю. Попри те, що перебуває в серйозноих літах, демонструє найвищу форму. Наскільки я чув, він тренується на повну силу так само, як на початку своєї кар'єри. Я грав із багатьма гравцями найвищого класу. З деякими в одній команді, а з іншими – як суперник. Тут я повинен згадати Андрія Шевченка, з яким деякий час провів у київському Динамо. Він ідеальний виконавець. Ніколи в історії футболу не було швидшого гравця з м'ячем. Сьогодні він є тренером збірної України, виконує чудову роботу – я маю честь, що ми знайомі та час до часу зустрічаємося.

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Звинувачення у домашньому насильстві? Мені шкода, що це сталося. Я не винен, і мене виправдали. Працюю тренером збірної U-20, тож повинен бути прикладом для молоді. У мене є син Лука, якому три з половиною роки. Він – найголовніший в моєму житті, і я зосереджений на ньому. У мене хороші стосунки з колишньою дружиною, і ми обидвоє піклуємось про Луку, який ходить у дитячий садок. Важливо, щоб він не був позбавлений батьківської любові, і життя триває".

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