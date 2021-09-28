УЕФА выбрал судейскую команду на поединок 2-го тура группового этапа Лиги конференций между луганской Зарей и итальянской Ромой.

Матч будет обслуживать португалец Луиш Годинью с помощниками, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Для 35-летнего рефери это первый опыт с украинскими и итальянскими клубами. Ему помогут лайнсмены Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Резервный арбитр – их соотечественник Андре Нарсишу.

Напомним, что матч Шахтер – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.

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