Заря – Рома: матч Лиги конференций доверили бригаде арбитров из Португалии
15:34 - Читати українською
УЕФА выбрал судейскую команду на поединок 2-го тура группового этапа Лиги конференций между луганской Зарей и итальянской Ромой.
Матч будет обслуживать португалец Луиш Годинью с помощниками, сообщает официальный сайт УЕФА.
Бавария – Динамо: УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на матч Лиги чемпионов
Для 35-летнего рефери это первый опыт с украинскими и итальянскими клубами. Ему помогут лайнсмены Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Резервный арбитр – их соотечественник Андре Нарсишу.
Напомним, что матч Шахтер – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter