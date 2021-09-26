СК Днепр-1 и Заря претендуют на бронзовые медали и статус третьей силы в УПЛ, поэтому их встреча на Днепр-Арене стала центральной в 9-м туре. Днепровцы в случае победы ворвались бы в топ-3, а луганчане подошли бы к ней на минимальное расстояние – именно поэтому ничья никого не устраивала. У хозяев была ещё и дополнительная мотивация – в новом сезоне они ещё не обыгрывали претендентов на еврокубки.

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Команды бодро начали первый тайм. Счет мог быть открыт в стартовые 10 минут, однако выстрел с лёту из-за пределов штрафной в исполнении Нельсона (новичка СК) пролетел над левой девяткой, а удар Сайядманеша головой после подачи от Кабаева прошёл мимо ближней штанги. После этого луганчане и днепровцы продолжили игру на встречных курсах – и на 17-й минуте она вылилась в пенальти! Это Нельсон сбил Булецу в штрафной хозяев. Впрочем, после просмотра видеоповтора арбитр отменил своё решение.

Счастье подопечних Игора Йовичевича длилось недолго. На 21-й Заря вылетела в быструю контратаку, завершив её прострелом с правого фланга и ударом Кочергина. Кожокару парировал, однако Булеца сыграл на добивании – 0:1! Правда, уже через три минуты Довбик мог сравнять счёт, обыграв Вернидуба и пробив с левого края штрафной. Мацапура выручил луганчан.

К сожалению, вторая половина первого тайма оказалась не такой интересной. У Зари травмировался Вернидуб, которого сменил Имереков, но хозяева ничего интереснее нескольких забросов на ход после ухода капитана гостей не создали. Лишь в компенсированное время им удалось обострить игру – это Довбик вошёл на правый край штрафной и пробил низом. Мацапура парировал.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Виктора Скрипника. Второй же тайм начался при высокой активности днепровцев – они подняли темп и запороли два классных шанса сравнять счёт. Так, на 50-й минуте Довбик обокрал Цвека и выкатил классную передачу под удар Когуту с близкого расстояния, однако Игорь так и не пробил. На 55-й же Пихалёнок со стандарта выстрелил в левый угол – мяч прошёл рядом со штангой.

К сожалению, надого хозяев не хватило. Заря быстро выровняла ход встречи, организовав несколько контрвыпадов. Наиболее опасный из них завершился прострелом под выход Сайядманеша один на один, но иранец и Кожокару не переиграл, и в офсайд залез. СК Днепр-1 же в середине второго тайма имел лишь удар Чуже из-за пределов штрафной значительно выше ворот. Игорь Коломойский на трибунах явно не был в восторге.

Под конец же встречи подопечные Игора Йовичевича поплыли. Сначала Когут получил две желтые карточки, оставив команду в меньшинстве, а на последних минутах Заря устроила "спортклубу" разгром. На 87-й Кочергин прошёл Сватка и из пределов штрафной уверенно прошил Кожокару, а на 90+1-й свежий Шахаб перехватил неудачную скидку Адамюка, пробив в пустые – 0:3! Ну а на 90+6-й Кочергин установил окончательный счёт, получив пас от Лунёва и с левого края штрафной расстреляв ворота. 0:4.

Таким образом, Заря набрала 17 очков, поднявшись на четвёртую строчку в турнирной таблице. От третьей позиции подопечных Виктора Скрипника отделяет всего 1 зачётный балл, однако Десна через несколько часов может потеснить луганчан вниз. СК Днепр-1, имея всего 16 пунктов, опустился на седьмую позицию.

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