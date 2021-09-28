Зоря – Рома: матч Ліги конференцій довірили бригаді арбітрів із Португалії
15:29 - Читать на русском
УЄФА обрав суддівську команду на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги конференцій між луганською Зорею та італійською Ромою.
Матч обслуговуватиме португалець Луїш Годінью із помічниками, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Для 35-річного рефері це перший досвід із українськими та італійськими клубами. Йому допоможуть лайнсмени Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Резервний арбітр – їхній співвітчизник Андре Нарсішу.
Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.
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