УЄФА обрав суддівську команду на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги конференцій між луганською Зорею та італійською Ромою.

Матч обслуговуватиме португалець Луїш Годінью із помічниками, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Для 35-річного рефері це перший досвід із українськими та італійськими клубами. Йому допоможуть лайнсмени Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Резервний арбітр – їхній співвітчизник Андре Нарсішу.

Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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