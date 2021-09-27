Бавария будет принимать Динамо в рамках второго тура группового этапа ЛЧ.

Итальянский рефери Марк Гуида рассудит поединок между Баварией и Динамо, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главному арбитру на линиях будут помогать его соотечественники Филиппо Мелли и Джорджо Перетти, четвертый судья – Фабио Мареска. За VAR будет отвечать Маурицио Мариани.

Напомним, поединок состоится в Мюнхене 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В первом раунде групового этапа ЛЧ динамовцы расписали в Киеве ничью с Бенфикой (0:0).

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