Бавария – Динамо: УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на матч Лиги чемпионов
15:18 - Читати українською
Бавария будет принимать Динамо в рамках второго тура группового этапа ЛЧ.
Итальянский рефери Марк Гуида рассудит поединок между Баварией и Динамо, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Главному арбитру на линиях будут помогать его соотечественники Филиппо Мелли и Джорджо Перетти, четвертый судья – Фабио Мареска. За VAR будет отвечать Маурицио Мариани.
Напомним, поединок состоится в Мюнхене 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В первом раунде групового этапа ЛЧ динамовцы расписали в Киеве ничью с Бенфикой (0:0).
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