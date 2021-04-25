Уже завершается чемпионат, а Заря еще не встречалась с Олимпиком – сегодня будет проведена первая встреча между этими командами в сезоне, ведь из-за вспышки коронавируса в составе дончан осенний матч перенесли. Его, кстати, проведут уже через три дня в Чернигове. Для луганчан такой расклад выглядит неоднозначно: за короткий срок можно набрать шесть очков с аутсайдером, сделав весомую заявку на завоевание бронзы, но это будет уже третий поединок за семь дней! Нагрузка очень серьезная.

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Заре же терять силы никак нельзя, ведь битва за третье место УПЛ не завершена. Подопечные Виктора Скрипника пока идут впереди, но Ворскла и Колос отстают всего на одно очко, а Десна – на два. К тому же, через три недели "мужикам" предстоит сыграть в финале Кубка против Динамо. Таким образом, осечки в матчах с Олимпиком становятся для луганчан недопустимыми. Команда должна побеждать, чтобы обеспечить комфортное преимущество над конкурентами и спокойно подготовиться к матчу сезона в Тернополе.

У Олимпика же ситуация критическая. Дончане не выиграли ни в одном из девяти матчей второго круга УПЛ, потерпев восемь поражений – в результате такого печального отрезка подопечные Юрия Калитвинцева опустились на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, опережая Минай только благодаря дополнительным показателям. Обидно, ведь "олимпийцы" эпизодически демонстрируют неплохой футбол – с тем же Мариуполем неделю назад они должны были побеждать. Команде просто не хватает целостности и конкретики в завершающей фазе, а когда эта конкретика появляется – не хватает реализации.

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Впрочем, это все отмазки в пользу бедных. Факт заключается в том, что Олимпик стремительно идет на вылет из УПЛ, а впереди у команды всего четыре матча. Если дончане хотят остаться в элите, необходимо проявить характер и цепляться за результат с усталой Зарей.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цымбалюк (Олимпик)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочный состав на матч Шахтер – Олимпик

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунинью – Назарина – Кочергин, Юрченко, Кабаев – Гладкий, Шахаб

Олимпик: Кичак – Пасич, Зотько, Драме, Лебеденко – Политыло, Бабенко – Таллес, Нкенг, Бенито – Каргбо

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Олимпик неплохо выглядел с Мариуполем и Колосом, но этого уровня мало. Даже уставшие луганчане сильнее нынешних дончан – у них шире лавка, более гибкая тактика и хорошие результаты за плечами (8 побед в 11 матчах весной). Конечно, в УПЛ возможно все, но в осечку Зари при таких раскладах не верится. Слишком уж разный класс команд.

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