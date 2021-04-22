Генеральный директор Зари Станислав Оганов прокомментировал выход луганского клуба в финал Кубка Украины и рассказал об ожиданиях от предстоящего противостояния с Динамо за трофей.

"Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом Зари в финал. Считаю, что полуфинал удался. У Александрии хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи. Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально.

Александрия – Заря – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Сейчас переключим внимание на чемпионат, у нас напряженная концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательными. Динамо – фаворит финала Кубка Украины? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что Заря – фаворит финала. Заранее определять или говорить неправильно", – поделился Оганов в комментарии meta-ratings.

Напомним, Заря лишь в серии пенальти вырвала путевку в Александрии в финал Кубка Украины, где встретится с Динамо. Решающий матч за трофей запланирован на 13 мая, начало встречи в 19:00.

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины