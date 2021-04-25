Вже завершується чемпіонат, а Зоря досі не зустрічалася з Олімпіком – сьогодні буде проведена перша зустріч між цими командами у сезоні, адже через спалах коронавірусу в складі донеччан осінній матч перенесли. Його, до речі, проведуть вже за три дні у Чернігові. Для луганців такий розклад виглядає неоднозначно: за короткий термін можна набрати шість очок з аутсайдером, зробивши вагому заявку на завоювання бронзи, але це буде вже третій поєдинок за сім днів! Навантаження дуже серйозне.

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Зорі ж втрачати сили ніяк не можна, адже битва за третє місце УПЛ не завершена. Підопічні Віктора Скрипника поки що йдуть попереду, але Ворскла та Колос відстають всього на одне очко, а Десна – на два. До того ж, через три тижні "мужикам" доведеться зіграти у фіналі Кубка проти Динамо. Таким чином, осічки у матчах з Олімпіком стають для луганців неприпустимими. Команда повинна перемагати, аби забезпечити комфортну перевагу над конкурентами й спокійно підготуватись до матчу сезону в Тернополі.

У Олімпіка ж ситуація критична. Донеччани не виграли у жодному з дев'яти матчів другого кола УПЛ, зазнавши вісім поразок – внаслідок такого сумного відрізку підопічні Юрія Калітвінцева опустилися аж на передостанню позицію в турнірній таблиці, випереджаючи Минай тільки завдяки додатковим показникам. Прикро, адже "олімпійці" епізодично демонструють непоганий футбол – з тим же Маріуполем тиждень тому вони повинні були перемагати. Команді просто не вистачає цілісності та конкретики в завершальній фазі, а коли ця конкретика з'являється – бракує реалізації.

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Втім, це все відмазки на користь бідних. Факт полягає в тому, що Олімпік стрімко йде на виліт з УПЛ, а попереду у команди всього чотири матчі. Якщо донеччани бажають залишитись в еліті, необхідно проявити характер і чіплятись за результат із втомленою Зорею.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цимбалюк (Олімпік)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовний склад на матч Зоря – Олімпік

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунінью – Назарина – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Гладкий, Шахаб

Олімпік: Кичак - Пасіч, Зотько, Драме, Лебеденко – Політило, Бабенко – Таллес, Нкенг, Беніто – Каргбо

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Олімпік непогано виглядав з Маріуполем та Колосом, але цього рівня замало. Навіть втомлені луганці сильніші за нинішніх донеччан – у них ширша лавка, більш гнучка тактика й хороші результати за плечима (8 перемог у 11 матчах навесні). Звісно, в УПЛ можливо все, але у осічку Зорі за таких розкладів не віриться. Занадто вже різний клас у команд.

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