Заря – Динамо: классные футбол и гол от хозяев, а киевляне в первом тайме шокируют беззубостью

Динамо начинает второй раунд УПЛ с поединка против Зари. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Динамо не имело права терять очки, ведь Шахтер обыграл Александрию и оторвался в турнирной таблице на 10 баллов. Заря также далека от цели – в борьбе за бронзу луганчане проигрывали Александрии 9 пунктов. Обе команды перед поединком имели кадровые проблемы. У хозяев больше потерь, в частности арендованные у соперника Тымчик, Михайличенко и Леднев, поэтому "бело-синие" выглядели явным фаворитом.

Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча

Заря очень неплохо начала встречу, организовав качественный прессинг в центре поля. Контроль мяча от Динамо оставлял желать лучшего, подопечные Александра Хацкевича регулярно грубо ошибались в передачах. Луганчане пользовались этими обрезками и выбегали к чужим воротам. Уже к середине тайма Дмитрий Хомченовский и Владислав Кабаев опасно били в створ, но Денис Бойко выглядел надежно.

Гости не могли построить хорошую позиционную атаку и отвечали только открываниями Назария Русина. Сначала удар молодого форварда заблокировали, а потом завалили его в штрафной. Максим Белый не добрался до мяча и нарушил правила, но арбитр не зафиксировал фол. Кроме активности Русина, в актив Динамо можно занести разве что неточный выстрел Виталия Буяльского и несколько подач с флангов.

Динамо продолжало ошибаться, а Заря – плотно встречать. Очередная обрезка привела к острому выпаду хозяев и фолу Тамаша Кадара перед собственным боксом. Максим Белый со штрафного не забил, но два последующих угловых от Силаса принесли результат. Одна из подач бразильца создала хаос во владениях Бойко, чем воспользовались соперники. Белый в падении через себя отпасовал на Александра Караваева, а тот эффектно отправил мяч в сетку.

К концу первого тайма Динамо не наладило выход в атаку. Луганчане же еще несколько раз остро выбежали вперед. Прыткого Дмитрия Хомченовского останавливали ценой желтой карточки, а удары Филиппа Будкивского после угловых вынужден был парировать Денис Бойко. Команда Александра Хацкевича в первой половине встречи не показала почти ничего осмысленного, поэтому заслуженно проиграла ее.

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