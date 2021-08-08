Полузащитники "бело-синих" стали фигурантами не слишком приятного эпизода в матче 3-го тура УПЛ в Запорожье.

Динамо не без проблем одолело Зарю в третьем туре УПЛ (2:1). За столичную команду забивали Александр Сирота и Виталий Буяьський. Счет мог быть другим, но обе команды не забили пенальти – у киевлян "отличился" Де Пена, а за луганчан Фаворов пробил в штангу.

Заря – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Программа Профутбол Digital выложила видеоролик эпизода с 11-метровым Динамо. Сразу после свистка арбитра, который сигнализировал о назначении пенальти, Карлос взял мяч в руки. К нему подбежал Николай Шапаренко, который показал, что хочет исполнить удар. Уругваец не отдал мяч партнеру и начал готовиться к пробитиб пенальти. Это не слишком понравилось Шапаренко, которого Денис Гармаш вынужден был отвести подальше.

После неудачного удара Де Пены обмен "любезностями" продолжился – хавбеки бросили друг другу несколько фраз и не слишком дружеских жестов.

Заметим, что год назад Де Пена с Шапаренко определяли, кто будет бить штрафной. Однако тогда все было куда более дружно и весело.

Динамо победило Зарю в матче с двумя нереализованными пенальти – киевляне сравнялись с Шахтером по очкам в УПЛ