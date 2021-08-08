Заря – Динамо – видео гола
20:27 - Читати українською
Заря принимает Динамо в третьем туре Премьер-лиги 2021/22. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Динамо на "Футбол 24".
81' live
Александр Сирота 17’
17’ Александр Сирота
Матч третьего тура УПЛ Заря – Динамо стартовал в 19:30 в Запорожье. На момент начала игры обе команды имели по 3 очка, но киевляне сыграли только один поединок против двух у команды Скрипника. К слову, Мирча Луческу не полетел с командой – врачи рекомендовали тренеру остаться в Киеве, ведь недавно наставнику провели плановую операцию.
Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Динамовцы открыли счет на 17-й минуте первого тайма. Центральный защитник Александр Сирота замкнул подачу Николая Шапаренко с углового. Этот гол стал единственным до перерыва.
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