Матч третьего тура УПЛ Заря – Динамо стартовал в 19:30 в Запорожье. На момент начала игры обе команды имели по 3 очка, но киевляне сыграли только один поединок против двух у команды Скрипника. К слову, Мирча Луческу не полетел с командой – врачи рекомендовали тренеру остаться в Киеве, ведь недавно наставнику провели плановую операцию.

Заря – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Динамовцы открыли счет на 17-й минуте первого тайма. Центральный защитник Александр Сирота замкнул подачу Николая Шапаренко с углового. Этот гол стал единственным до перерыва.