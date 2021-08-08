Динамо не без проблем здолало Зорю в третьому турі УПЛ (2:1). За столичну команду забивали Олександр Сирота і Віталій Буяьський. Рахунок міг бути іншим, але обидві команди не забили пенальті – у киян "відзначився" Де Пена, а за луганців Фаворов пробив у стійку.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Програма Профутбол Digital виклала відеоролик епізоду з 11-метровим Динамо. Одразу після свистка арбітра, який сигналізував про призначення пенальті, Карлос взяв м'яч у руки. До нього підбіг Микола Шапаренко, який показав, що хоче виконати удар. Уругваєць не віддав м'яч партнеру і почав готуватися до пробиття пенальті. Це не надто сподобалося Шапаренку, якого Денис Гармаш змушений був відвести подалі.

Після невдалого удару Де Пени обмін "люб'язностями" продовжився – хавбеки кинули один одному декілька фраз та не надто приязних жестів.

Зауважимо, що рік тому Де Пена з Шапаренком визначали, хто битиме штрафний. Проте тоді все було куди приязніше та веселіше.

Динамо перемогло Зорю у матчі з двома нереалізованими пенальті – кияни зрівнялися з Шахтарем за очками в УПЛ