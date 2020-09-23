Гент – Динамо: киевляне определяли исполнителя штрафного удара с помощью детской игры
23:27 - Читати українською
Курьезный эпизод произошел во время поединка квалификации Лиги чемпионов с участием динамовцев.
69' live
41’ Тим Кляйндинст
53’ Роман Безус
41’ Тим Кляйндинст
53’ Роман Безус
На 27-й минуте поединка Гент – Динамо арбитр назначил штрафной удар в пользу гостей.
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Пробивать стандарт хотели сразу двое игроков киевлян Николай Шапаренко и Карлос Де Пена. Футболисты решили спор с помощью игры "Камень, Ножницы, Бумага", где победил уругвайский хавбек.
Стоит отметить, что после удара Карлоса мяч попал точно в руки голкипера Гента.
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