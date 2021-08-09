Заря – Динамо: определился лучший игрок матча по версии InStat
16:59 - Читати українською
В центральном поединке 3-го тура УПЛ феерил молодой защитник Динамо.
завершено
Александр Сирота 17’
17’ Александр Сирота
Защитник киевлян Александр Сирота признан лучшим игроком противостояния Зари и Динамо (1:2) по показателям InStat, сообщает Команда 1.
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21-летний игрок открыл счет во встрече. Это был дебютный гол Александра за первую команду "бело-синих", кроме этого он активно проявлял себя на поле. Также в топ-3 самых полезных игроков матча вошел хавбек Зари Владислав Кочергин и полузащитник Динамо Николай Шапаренко.
В прошлом сезоне УПЛ Сирота провел лишь 10 матчей.
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