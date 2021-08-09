Оборонець киян Олександр Сирота визнаний найкращим гравцем протистояння Зорі та Динамо (1:2) за показниками InStat, повідомляє Команда 1.

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21-річний гравець відкрив рахунок у зустрічі. Це був дебютний гол Олександра за першу команду "біло-синіх", крім цього він активно проявляв себе на полі. Також у топ-3 найкорисніших гравців матчу увійшов хавбек Зорі Владислав Кочергін та півзахисник Динамо Микола Шапаренко.

У минулому сезоні УПЛ Сирота провів лише 10 поєдинків.

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