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Заря – Динамо: Миколенко и еще 7 игроков удивляют, адские условия, 3 пополнения из лазарета

19:28 59 Читати українською
Заря – Динамо: Миколенко и еще 7 игроков удивляют, адские условия, 3 пополнения из лазарета
Алексей Михайличенко готовит команду к Заре / фото Динамо

Динамо проводит жаркую подготовку к матчу за второе место в УПЛ, а с ним и перспективы сыграть в ЛЧ. Киевский клуб стремится взять реванш за домашнее поражение от Зари.

 

После разгрома Александрии Динамо получило 1 выходной день, а в среду уже начали нацеленную работу над следующим матчем. Команда Скрипника опережает киевлян только по личным встречам, так что Михайличенко устраивает лишь победа. В то же время динамовцы в текущем сезоне еще не побеждали Зарю – за последние 3 очных матча набрали всего 2 очка против 5 у соперника. Поэтому готовиться нужно усердно в любую погоду.

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Сегодня столичная команда работала в адских условиях. Игроки в своих соцсетях отмечали, как непросто заниматься в 33-градусную жару. С такой погодой киевляне борются разными способами – кто пьет больше воды во время занятия на поле, а кто-то сменил привычные тренировочные футболки на клубные майки-безрукавки. Отметим возвращение в основную группу Цыганкова и Пиварича, которые залечили травмы, а также Вербича – словенец пропустил последний матч из-за отравления.

Тренерский штаб предложил динамовцам игровые и тактические упражнения по индивидуальным и коллективным действиям на оборону и атаку. Кроме этого, провели двусторонний поединок, победителями из которого вышли игроки в оранжевых манишках. Особенно вдохновенно на видео выглядит Николай Шапаренко, который понемногу набирает форму после повреждения и отрабатывает кондиции, оставаясь на дополнительную работу. Интересно, что базу этой команды составили и другие резервисты – Де Пена, Соль, Андриевский, Бенито, Пиварич, Кадири. Лишь Томаш Кендзера стабильно выходит в основе.

Футболисты после тренировки сдали предигровые ПЦР-тесты на COVID-19, результатов которых ждать ориентировочно 38 часов. Удивил даже своих партнеров Виталий Миколенко, который отправился домой оригинальным способом. Виталий живет не очень далеко от базы, поэтому с пользой для здоровья и природы как средство передвижения использует велосипед вместо автомобиля.

Напомним, матч Заря – Динамо состоится в Запорожье на стадионе Славутич-Арена в субботу, 13 июня. Игра, стартующая в 17:00, пройдет без зрителей из-за карантинных ограничений.

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