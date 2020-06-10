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Зоря – Динамо: Миколенко та ще 7 гравців дивують, пекельні умови, 3 поповнення з лазарету

19:20 2145 Читать на русском
Зоря – Динамо: Миколенко та ще 7 гравців дивують, пекельні умови, 3 поповнення з лазарету
Олексій Михайличенко готує команду до Зорі / фото Динамо

Динамо проводить спекотну підготовку до матчу за друге місце в УПЛ, а з ним і перспективи зіграти в ЛЧ. Київський клуб прагне взяти реванш за домашню поразку від Зорі.

 

Після розгрому Олександрії Динамо отримало 1 вихідний день, а в середу вже почали націлену роботу над наступним матчем. Команда Скрипника випереджає киян тільки за особистими зустрічами, тому Михайличенка влаштовує лише перемога. Водночас динамівці в поточному сезоні ще не перемагали Зорю – за останні 3 очні матчі набрали лише 2 очки проти 5 у суперника. Тому готуватися потрібно старанно в будь-яку погоду.

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Сьогодні столична команда працювала в пекельних умовах. Гравці у своїх соцмережах відзначали, як непросто займатися у 33-градусну спеку. З такою погодою кияни борються різними засобами – хтось п'є більше води під час заняття на полі, а хтось змінив звичні тренувальні футболки на клубні майки-безрукавки. Відзначимо повернення в основну групу Циганкова та Піваріча, які залікували травми, а також Вербіча – словенець пропустив останній матч через отруєння.

Тренерський штаб запропонував динамівцям ігрові й тактичні вправи з індивідуальних і колективних дій на оборону та атаку. Крім цього, провели двосторонній поєдинок, переможцями з якого вийшли гравці в помаранчевих манішках. Особливо натхненно на відео виглядає Микола Шапаренко, який потроху набирає форму після пошкодження і відпрацьовує кондиції, залишаючись на додаткову роботу. Цікаво, що базу цієї команди становили й інші резервісти – Де Пена, Соль, Андрієвський, Беніто, Піваріч, Кадірі. Лише Томаш Кендзьора стабільно виходить в основі.

Футболісти після тренування здали передігрові ПЛР-тести на COVID-19, результатів яких чекати орієнтовно 38 годин. Подивував навіть своїх партнерів Віталій Миколенко, який вирушив додому оригінальним способом. Віталій мешкає не дуже далеко від бази, тож з користю для здоров'я і природи як засіб пересування використовує велосипед замість авто.

Нагадаємо, матч Зоря – Динамо відбудеться у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена у суботу, 13-го червня. Гра, яка стартує о 17:00, пройде без глядачів через карантинні обмеження.

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