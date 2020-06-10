toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Заря – Динамо: судейские назначения на битву за ЛЧ и другие матчи 26 тура УПЛ

08:47 41 Читати українською
Заря – Динамо: судейские назначения на битву за ЛЧ и другие матчи 26 тура УПЛ
Заря – Динамо: центральный матч тура / ФК Динамо

УАФ объявила состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 26 тура Премьер-лиги.

Центральный поединок 26 тура УПЛ между Зарей и Динамо, который пройдет 13 июня в Запорожье, рассудит Николай Балакин. На этом же матче будет работать и VAR, за который будет отвечать Сергей Бойко, информирует официальный сайт УАФ.

Заря может прекратить существование – у луганчан серьезные проблемы

Именно поединок Зари и Динамо можно считать центральным матчем тура, поскольку будут встречаться главные претенденты на второе место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. После 25 туров команды набрали одинаковое количество очков, но Заря имеет преимущество по дополнительным показателям.

Также назначены арбитры и на другие поединки тура.

Колос – Шахтер – Виктор Копиевский;

Александрия – Десна – Евгений Арановский (VAR – Виталий Романов);

Мариуполь – Ворскла – Дмитрий Кутаков;

Олимпик – Львов – Дмитрий Кривушкин.

Матч Карпаты – СК Днепр-1 перенесен из-за массовой вспышки COVID-19 в лагере львовской команды.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

blog_ava
"Пицца, хлеб, гамбургеры – я больше не схожу с ума": Жезус признался, кто помог ему избавиться от вредных привычек
00:10
78
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Львов Львов Арбитры Комитет арбитров УАФ Колос Колос Николай Балакин Николай Балакин Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Олимпик Олимпик Десна Десна УАФ Шахтер Шахтер Ворскла Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
8
мин
Бавария
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук