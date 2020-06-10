Заря – Динамо: судейские назначения на битву за ЛЧ и другие матчи 26 тура УПЛ

УАФ объявила состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 26 тура Премьер-лиги.

Центральный поединок 26 тура УПЛ между Зарей и Динамо, который пройдет 13 июня в Запорожье, рассудит Николай Балакин. На этом же матче будет работать и VAR, за который будет отвечать Сергей Бойко, информирует официальный сайт УАФ.

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Именно поединок Зари и Динамо можно считать центральным матчем тура, поскольку будут встречаться главные претенденты на второе место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. После 25 туров команды набрали одинаковое количество очков, но Заря имеет преимущество по дополнительным показателям.

Также назначены арбитры и на другие поединки тура.

Колос – Шахтер – Виктор Копиевский;

Александрия – Десна – Евгений Арановский (VAR – Виталий Романов);

Мариуполь – Ворскла – Дмитрий Кутаков;

Олимпик – Львов – Дмитрий Кривушкин.

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