"Бело-синие" уверенно переиграли Зарю благодаря голу Беседина и шедевральной ракете Сидорчука. Но это не все, чем запомнилась встреча украинских грандов.

Заря – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Камерам удалось зафиксировать эпизод с участием болельщиков. На видео одного из фанатов избили ремнем двое других. Вероятно, так "окрестили" мужчину, который оформил свой 10 выезд с командой. Это действо свидетели охотно снимали на телефоны.

К слову, после 18-ти сыгранных туров Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 4 очка, Заря из 32 зачетными баллами осталась на 3 строчке.

Динамо уверенно обыграло Зарю и сохранило преимущество над Шахтером – неожиданные герои, полный триумф Луческу