Заря – Динамо: болельщика били ремнем во время матча
Центральный поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги запомнился очень неординарным эпизодом.
"Бело-синие" уверенно переиграли Зарю благодаря голу Беседина и шедевральной ракете Сидорчука. Но это не все, чем запомнилась встреча украинских грандов.
Заря – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча
Камерам удалось зафиксировать эпизод с участием болельщиков. На видео одного из фанатов избили ремнем двое других. Вероятно, так "окрестили" мужчину, который оформил свой 10 выезд с командой. Это действо свидетели охотно снимали на телефоны.
К слову, после 18-ти сыгранных туров Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 4 очка, Заря из 32 зачетными баллами осталась на 3 строчке.
Динамо уверенно обыграло Зарю и сохранило преимущество над Шахтером – неожиданные герои, полный триумф Луческу