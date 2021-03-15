"Біло-сині" впевнено переграли Зорю завдяки голу Бєсєдіна та шедевральній ракеті Сидорчука. Але це не все, чим запам'яталась зустріч українських грандів.

Зоря – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Камерам вдалось зафіксувати епізод за участі вболівальників. На відео одного з фанатів відлупцювали ременем двоє інших. Ймовірно, так "охрестили" чоловіка, який оформив свій 10 виїзд з командою. Це дійство свідки охоче фільмували на телефони.

До слова, після 18-ти зіграних турів Динамо зберегло перевагу над Шахтарем у 4 очки, Зоря з 32 заліковими балами залишилась на 3 сходинці.

Динамо впевнено обіграло Зорю та зберегло перевагу над Шахтарем – несподівані герої, повний тріумф Луческу