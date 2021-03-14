После фиаско наших грандов в рамках 1/8 Лиги Европы борьба за золото обещает стать еще ожесточеннее. Преимущество команды Луческу над Шахтером составляет всего 4 очка, а отчетный соперник – крайне неудобен, даже в первом круге разошлись миром. Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. На фоне усталости динамовцы вышли противостоять команде, выдавшей лучшую серию в УПЛ (7 побед подряд). За это время подопечные Скрипника успели даже Шахтер в меньшинстве обыграть, пропустив суммарно лишь 2 мяча.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый намек на момент на 3 минуте. Миколенко вбросил аут, Шапаренко придержал и продолжил. Де Пена с ударом поспешил. Заря ответила на 5-й. Гладкий удачно сбросил на Сайядманеша, иранец также не попал в рамку. Аллахьяр на скорости оставил далеко позади Кендзеру, но прострелом уже не сложилось. Защитник сборной Польши исправился классной подачей – Беседин не попал головой. Проблемы Зари на своей половине под давлением динамовцев. Классно быстро движется мяч в атаках команды Луческу. Заброс в свободную зону по центру на Кочергина. Владислав лихорадочно пробил в касание, очень неточно.

Цыганков почти вывел Буяльского один на один с голкипером. Одним пасом идеально разкрыта центральная зона, но Василь вовремя вышел из ворот и сыграл ногами. Беседин выиграл верх и скинул вперед, удар Буяльского заблокировали. Крайне заведен Цыганков. Спорит с судьей, дважды откровенно толкает Жуниора Рейса. Заря ожила на 27 минуте. Юрченко не попал из пределов штрафной после прострела с фланга. Хорошая равная игра с жестким прессингом от обеих команд. Моменты Динамо часто приходят после высокого давления и ошибок защитников Зари. Беседин отлично простреливал с правого фланга, а вот Цыганков намерение форварда не прочитал.

Первый точный удар на 36 минуте. Жуниор с ногами выцарапал мяч из-под Цыганкова. Бразильский фулбек создал преимущество 3 в 1 и вовремя отдал на Сайядманеша – иранец проиграл дуэль Бущану. Кабаев опередил Сидорчука и выкручивал в дальний, минимальный промах. Беседин раз за разом совершает интересные силовые проходы, не хватает только сил на качественный решающий удар. А тем временем Шахтер повел с Десной благодаря пенальти Тете, в режиме таблицы LIVE сокращая отставание до 2 баллов. По ударам преимущество Зари (6:4 в общем, 1:0 в створ). Команда Скрипника еще и фолила более чем вдвое чаще. А вот угловых больше у Динамо (3:1), правда без дивидендов.

Обмен ударами на старте второй половины. Под давлением, традиционно все очень плотно, но шанс забить есть. Беседин таки дожал свой момент. Прострел Сидорчука с правого фланга, Цыганков увел на себе внимание вратаря, Артем замкнул дальнюю штангу. Похожий гол пропустили от Вильярреала, теперь забили, уже недаром еврокубки провели. Беседин еще один прекрасный удар с лета – вратарь потянул. Сама атака с выходом из-под прессинга достойна внимания. Шапаренко пяткой, Де Пена в касание – все молниеносно. Сидорчук положил корпус и вколотил с лета на родном стадионе. Луческу эти 2:0 очень понравились.

Активно вошли в игру Жерсон и Андриевский. Безумная серия прострелов и ударов. Преимущество Динамо фундаментально, но Заря могла вернуться в игру на 80 минуте. Бущан плоховато парировал выстрел Шахаба из-за пределов штрафной, а Громов на добивании попал в другого иранца. Могли бы получиться две результативные замены у Скрипника. Супряга и Леднев получили традиционно мало минут в концовке. Шепелев блестяще вывел Жерсона в штрафной. Слишком долго прицеливался – заблокировали. Шахтер в параллельной игре разбомбил Десну, но на 4-очковый отрыв Динамо это никак не повлияло.