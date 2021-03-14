В первом тайме киевляне и луганчане мячей не забивали. Пожалуй, Мирча Луческу серьезно настроил своих подопечных в перерыве, ведь те выдали феерический старт. Сначала Сергей Сидорчук нашел на дальней штанге Артема Беседина, а тот замкнул прострел.

Динамо уверенно обыграло Зарю и сохранило преимущество над Шахтером – неожиданные герои, полный триумф Луческу

Уже через несколько минут капитану Динамо удался шедевральный удар с лету из-за пределов штрафной – подавал Шапаренко с углового. После этого Заря навалилась на ворота "бело-синих", но забить подопечным Скрипника сегодня не суждено.

Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 4 очка на вершине турнирной таблицы, Заря из 32 зачетными баллами осталась на 3 строчке.