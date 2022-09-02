Рух неудачно начал сезон, стартовав с двух поражений (от Металлиста и Колоса), но назвать львовян обречёнными перед домашкой против Шахтера было нельзя. "Горняки" тоже не впечатляли на старте, расписав ничью с Металлистом 1925 и едва дожав Кривбасс. Футбол дончан выглядел очень далёким до идеала, так что можно было надеяться на сенсацию.

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Игор Йовичевич провёл небольшую ротацию, оставив в запасе Лукаса Тейлора и Кривцова. Вместо них хорват выпустил Коноплю и Бондаря соответственно. Кроме того, в заявку внесли "звёздного" новичка – Шведа. Леонид Кучук, в свою очередь, освежил среднюю линию, оставив на банке Бойчука и Таллеса. Их место в основе заняли Рунич и Притула.

Первый тайм сугубо в футбольном плане сложно назвать интересным. Скучали даже режиссёры, искавшие на стадионе интересные кадры. В частности, они выхватили главного тренера львовских Карпат – Андрея Тлумака. Ему грустно не было.

До перерыва игра была равной, однако Шахтер выглядел острее. Уже на 4-й минуте гости могли открывать счёт вследствие подачи с углового на дальнюю штангу, однако Бондарь при замыкании не попал в ворота с метра.

На 30-й же Мудрик вышел один на один, завершив эффектную комбинацию с Судаковым и Бондаренко – впрочем, Панькив парировал его удар. Рух огрызнулся на 33-й выходом 2-в-1, но Сыч запорол его неточным пасом в ноги Бондарю.

Ключевым моментом первого тайма стало сенсационное удаление Мудрика. Михаил получил прямую красную карточку, опрометчиво сыграв против Сапуги – лидер Шахтера наступил на ахилл.

Впрочем, Рух не смог воспользоваться численным большинством. Возможно, темп игры львовян сбил эпизод на 40-й минуте, когда Конопля ворвался в штрафную и столкнулся с Панькивым. Голкиперу пришлось оказывать медицинскую помощь. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В раздевалке Игор Йовичевич произвёл замену, выпустив Зубкова вместо Сикана. Эта перестановка никак не изменила ход встречи. Рух, несмотря на преимущество в количестве футболистов, играл без мяча и держался на собственной половине поля. Шахтер, в свою очередь, вообще не имел вариантов в атаке. Скорости были низкими, а моментов не возникало.

Выход Бойчука вместо Соломона-Отабора на 60-й минуте не улучшил футбол Руха. Игор Йовичевич, в свою очередь, бросил в бой Тейлора и Траоре (Петряк и Михайличенко пошли отдыхать) – нельзя сказать, что это решение перевернуло игру, но "горняки" стали лучше цепляться за мяч на чужой трети поля. Этому очень способствовали хорошие открывания Траоре.

Шахтер не создавал моменты, но откровенно доминировал на поле. Дончане быстро возвращали владения после потерь и шли вперёд всё большими силами. В конце концов, это принесло успех: на 79-й минуте Бондарь исполнил подачу с правого фланга, а Конопля, оказавшись в штрафной, замкнул головой – точно под дальнюю штангу. 0:1! "Оранжево-чёрные" вырвались вперёд.

Леонид Кучук сразу же бросил в бой Таллеса и Мисика. Рух побежал в атаку, но едва не попал в плен на 88-й минуте, когда Судаков ворвался на левый край штрафной. Георгий пробил в ближний – Панькив парировал. Этот момент стал последним во встрече.

Перед финальным свистком Игор Йовичевич позволил Шведу дебютировать за "горняков", однако времени что-то сделать у Марьяна не было. Матч завершился минимальной победой Шахтера, который с 7 очками возглавил турнирную таблицу УПЛ. Рух – последний.

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