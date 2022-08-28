Главный тренер Динамо Мирча Луческу эмоционально отреагировал на поражение подопечных в матче 2-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу завершилась скандалом, сообщает журналист Эндрю Тодос. На вопрос, могла ли это быть последняя игра Забарного за Динамо специалист ответил следующее:

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"Забудьте о последнем матче Забарного, это мог быть мой последний поединок". После этого Луческу покинул пресс-зону и отказался отвечать на вопросы журналистов.

Отметим, что СК Днепр-1 в выездном поединке разбил Динамо (3:0). Именно киевляне пока что последняя команда в турнирной таблице УПЛ (хотя сыграли только 1 из 2 туров).

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