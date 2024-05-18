Динамо обыграло Кривбасс в поединке 29-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Динамо – Кривбасс на "Футбол 24".

Динамо повело в счете уже на 4-й минуте благодаря точному удару Ваната с пенальти. Шапаренко удвоил преимущество после классного сольного прохода на 6-й минуте.

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Твердохлеб еще до перерыва сократил отставание, но Динамо удержало уверенное преимущество – Дубинчак под занавес матча установил окончательный счет, замкнув скидку Волошина.