Украинец залечил травму бицепса и уже возобновил тренировки в общей группе. Таким образом Чигринский, пропустивший матчи против Янины в чемпионате и Лестера в ЛЕ, готов сыграть против Зари, сообщает Gazzetta.gr.

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По информации издания, на этом кадровые проблемы греков не иссякли. Отмечается, что один из лидеров команды Андре Симоэш только за день до матча начнет тренироваться, поэтому может не успеть набрать необходимые кондиции. А вот Леви Гарсия полностью восстановится уже после поединка против луганчан.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Стартовый свисток на запорожском Метеоре прозвучит в 22:00.

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