УЄФА призначив на матч 3-го туру Ліги Європи бригаду арбітрів із Шотландії на чолі з добре відомим в Україні Вільямом Коллумом. Помічниками арбітра будуть Петер Краловіч та Філіп Глова. 4 арбітр – Ніколас Волш, повідомляє Law5-theref.

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Зоря стане 4 українською командою для Коллума. Раніше він уже працював на матчах Динамо, Шахтаря, Дніпра, а також збірної України. Всього 10 матчів – 4 перемоги, 2 нічиї та 4 поразки.

Цього шотландського рефері мусять добре пам'ятати в Шахтарі. Саме він судив матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії, в якому донеччани зазнали найбільшої єврокубкової поразки у своїй історії – 0:7. Вже на 3 хвилині тієї гри він показав червону картку Олександру Кучеру.

Нагадаємо, матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК відбудеться у четвер, 5 листопада. Стартовий свисток на запорізькому Метеорі прозвучить о 22:00.

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