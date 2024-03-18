Наставник "пивоваров" Валерий Иващенко рассказал о неприятном инциденте, который возник после завершения поединка 21-го тура УПЛ между Оболонью и Полесьем (1:0).

"Такое случается, когда бушуют страсти, а на короткий отрезок времени берут верх эмоции.

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Были словесные перепалки, и хорошо, что обошлось без толкотни. Но были на трибуне болельщики, которые стали свидетелями этого безобразия.

К слову, запасные игроки Полесья вызывающе вели себя и во время матча. Согласен: как Оболони, так и Полесью очень нужны были очки, однако свою силу и мастерство надо доказывать только на футбольном поле", – сказал Иващенко в комментарии Sport.ua.

Напомним, уже на 2-й минуте матча Полесье осталось в меньшинстве (был удален Сергей Чоботенко), а судья показал 10 желтых карточек. После финального свистка произошла потасовка между представителями обеих команд, а также звучала нецензурная брань.

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