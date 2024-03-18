Наставник "пивоварів" Валерій Іващенко розповів про неприємний інцидент, який виник після завершення поєдинку 21-го туру УПЛ між Оболоню та Поліссям (1:0).

"Таке трапляється, коли вирують пристрасті, а на короткий відрізок часу беруть гору емоції.

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Були словесні перепалки, й добре, що обійшлося без штовханини. Але були на трибуні уболівальники, які стали свідками цього неподобства.

До слова, запасні гравці Полісся зухвало поводилися й під час матчу. Згоден: як Оболоні, так і Поліссю конче були потрібні очки, проте свою силу й майстерність треба доводити лише на футбольному полі", – сказав Іващенко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, вже на 2-й хвилині матчу Полісся залишилось у меншості (був вилучений Сергій Чоботенко), а суддя показав 10 жовтих карток. Після фінального свистка сталася штовханина між представниками обох команд, а також лунала нецензурна лайка.

Оболонь здолала Полісся завдяки шедевру Черненка та вилученню на 2-й хвилині – житомиряни не виграли у 7-му турі поспіль